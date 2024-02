Daniel Alves: Saiba o que acontecerá no segundo dia de julgamento

O segundo dia de julgamento do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves acontece nesta terça-feira, 6, e terá depoimento de testemunhas

O jogador de futebol brasileiro Daniel Alves está em julgamento na Espanha após passar um ano detido pela acusação de ter cometido abuso sexual contra uma mulher em uma boate. O julgamento acontece nesta semana e vai definir a sentença dele. Nesta terça-feira, 6, a justiça se reúne no segundo dia para ouvir mais 21 testemunhas.

O Tribunal de Justiça decidiu dispensar o depoimento da mãe da vítima após ouvir uma amiga e uma prima dela que estavam com ela na boate. Entre os depoimentos do segundo dia estão o da esposa dele, Joana Sanz, e também de amigos e familiares.

A intenção da defesa de Daniel Alves é alegar que ele estava embriagado na noite do ocorrido. Isto poderia atenuar a sentença. Além dos depoimentos de pessoas ligadas ao atleta, a justiça também vai ouvir seguranças e policiais que auxiliaram a denunciante naquela noite.

O depoimento da mulher que fez a denúncia

A identidade da mulher que fez a denúncia contra Daniel Alves é mantido em sigilo para preservá-la. Inclusive, o depoimento dela foi feito de forma restrita e à portas fechadas. Em seu depoimento, ela disse que foi até a boate com um grupo de amigos e foram convidados para irem até a área VIP.

Lá, ela foi apresentada para Daniel Alves e eles dançaram juntos. Inclusive, ele colocou a mão dela em suas partes íntimas e ela reagiu assustada. Durante a madrugada, ele a convidou para acompanhá-lo até uma porta, que era o banheiro. Ela tentou sair do local, mas foi impedida. Ele fez o ato sexual com ela e saiu do banheiro. Ela contou para uma amiga o que aconteceu e foi até um hospital. Depois disso, ela fez a denúncia na polícia e o exame encontrou o DNA do jogador.