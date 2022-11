Chay Suede mostra detalhes de seu final de semana em alta velocidade

Ator Chay Suede esteve presente no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com sua amada, Laura Neiva

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 21h22

Nesta segunda-feira, 14, o ator Chay Suede (30) decidiu mostrar um pouco de como foi seu domingo em alta velocidade. O protagonista da novela das nove da Rede Globo, Travessia, esteve presente no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que aconteceu em Interlagos, na capital paulista.

“Isso foi ontem. Domingo de Fórmula 1 com quem pilota minha vida hahaha Te amo Laura Neiva”, escreveu o ator na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ele mostra um pouco de sua ida até o autódromo, além de momentos já lá, pertinho da pista.

Nos comentários da publicação, os fãs foram à loucura com as fotos do casal curtindo o final de semana veloz. “Laura Neiva é simplesmente a mulher mais bonita e sortuda do Brasil ao mesmo tempo”, exaltou uma seguidora. “Casalzão”, exclamou outra. “Te amo”, disse uma terceira internauta.

Laura, por sua vez, compartilhou em seus stories de sua conta oficial no Instagram, fotos da própria publicação do pai de seus dois filhos. Ela postou, separadamente, três fotos em que aparece ao lado do ator, dentro do carro em que foram levados e até dando uma volta na própria pista do autódromo.

Veja a publicação de Chay Suede mostrando detalhes de sua ida ao Grande Prêmio de Fórmula 1 em São Paulo com Laura Neiva:

