Ao som de seus sucessos, Camilla Cabello deu o nome no show da final da Champions League

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 16h33

Neste sábado, 28, a bola está rolando na final da Liga dos Campeões da UEFA, e Camila Cabello (23) foi a artista que abriu a grande final.

Ao som de Señorita, seu sucesso com Shawn Mendes (23), Camila abriu a grande final do jogo entre Liverpool e Real Madrid, que começou 30 minutos atrasado.

Em sua apresentação, Camila cantou o hit atemporal Havana, Bam Bam, sua parceria com Ed Sheeran e Don't Go Yet, músicas de seu novo álbum, Familia.

Para a ocasião especial, Camila surgiu deslumbrante com um look branco, um top e shorts com franja, uma das tendências de 2022.

No Brasil!

Camila Cabello vem ao Brasil para uma apresentação no Rock in Rio, no mesmo dia que a banda britânica Coldplay.

O dia de Camila Cabello no Rock in Rio já conta com ingressos esgotados para o dia do festival.

Camila Cabello canta seus sucessos e abre a final da Liga dos Campeões da UEFA