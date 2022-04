Rock in Rio 2022: Ingressos para o dia de Justin Bieber esgotam em 12 minutos

Em 27 minutos, Coldplay e Justin Bieber quebraram o recorde de venda de ingressos do festival

Na última terça-feira, 5, o público pôde garantir as entradas para o Rock in Rio 2022! E os dias com Justin Bieber (28) e Coldplay como headliners foram os mais procurados pelo público.

Na noite do dia 4 de setembro, o Palco Mundo vai receber Justin Bieber, que chega com a Justice World Tour,Demi Lovato (29), Migos e IZA.

A procura pelo dia foi tão absurda, que os ingressos se esgotaram em 12 minutos de venda geral. E segundo a organização do festival, mais de 1 milhão de pessoas estavam na fila para comprar os ingressos.

Além disso, o dia 10 também bateu recorde de vendas! Fãs de Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan esgotaram os ingressos do dia em 27 minutos.

Com esse feito, Justin Bieber e Coldplay quebraram o recorde de venda do Rock in Rio, que até o momento pertencia à Rihanna que, em 2015, teve os ingressos para o seu dia como headliner esgotados em 57 minutos.

Os ingressos para o dia de Post Malone, Dua Lipa e Green Day também estão esgotados.

Ingressos para o dia de Justin Bieber esgotam em 12 minutos: