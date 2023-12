Zilu Camargo passa Natal com Simone Mendes em meio à crise familiar

Em meio a desentendimentos com a família, Zilu Camargo passou o Natal em festa com Simone Mendes, Dani Calabresa e outros famosos

Zilu Camargo se tornou assunto neste Natal após algumas desavenças quanto a seu paradeiro no feriado especial. Mesmo em meio à crise familiar, a influenciadora digital não deixou o dia passar em branco, e acabou em uma festa com famosos como Simone Mendes e Dani Calabresa.

Em seu perfil do Instagram, Zilu Camargo compartilhou um compilado de fotos ao lado de amigos . Na legenda, ela agradeceu aos empresários Rodrigo Branco e Juliana Fernandes, conhecida como Juju di Casa, por terem organizado a comemoração com tanto carinho.

"Essa foi uma noite de Natal muito especial, comemoramos ao lado de amigos, todos estavam ali com a família da Juju di Casa e do Rodrigo Branco, eles fizeram um encontro de amigos pra que todos pudessem comemorar juntos esse dia tão especial! Deus abençoe vocês pelo carinho com todos. Obrigada! Vocês são especiais. Feliz Natal!", escreveu.

O casal é bastante próximo da cantora Simone Mendes e de seu marido, o empresário Kaká Diniz. Em fotos compartilhadas por Rodrigo em seu perfil do Instagram, é possível ver que o casal também esteve na celebração do feriado. "Vai ter muitas fotos do Natal! Mas essa eu acho que resume a alegria da noite! #NatalDaJujuDiCasa", escreveu ele, na legenda.

Além de Zilu Camargo, Simone Mendes e seu marido, outros famosos também marcaram presença na noite. Nomes como Dani Calabresa, Craque Neto, Blogueirinha, o jogador Roger Guedes e o lutador de UFC José Aldo também agitaram a noite.

Alguns dias antes do Natal, Zilu se tornou assunto ao anunciar que não passaria o Natal ao lado dos filhos. Ela explicou que voltaria para o Brasil, no entanto, por causa das brigas envolvendo Zezé di Camargo, Graciele Lacerda e outros membros da família, decidiu cancelar.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", contou.

"A Camilla (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né?", disse.

"Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", completou Zilu Camargo.

CONFIRA FOTOS DE ZILU CAMARGO NO NATAL DA JUJU DI CASA: