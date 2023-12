Ceia solitária: Zilu Camargo publica reflexão após ter Natal 'arruinado'

Zilu Camargo publica reflexão após ter Natal arruinado; ela planejava passar a data com os filhos, mas precisou cancelar os compromissos

A empresária Zilu Camargo publicou um desabafo nas redes sociais neste domingo, 24, após decidir passar o Natal isolada nos Estados Unidos. Longe dos filhos, a artista publicou uma reflexão e comoveu os fãs.

"Que a luz do Natal ilumine nossos caminhos e nos inspire a sermos pessoas melhores. Que possamos levar o espírito natalino conosco durante todo o ano, praticando o amor e a generosidade em todas as nossas ações. Feliz Natal a todos! Com carinho e amor!", declarou ela.

Nos comentários, a ex mulher de Zezé di Camargo foi apoiada pelos fãs."Está linda e impecável..... Você é uma mulher que tem muito bom gosto", disse um. "Melhoras Zilu, que você dê a volta por cima o quanto antes", escreveu outro. "Vai dar tudo certo, você é guerreira", escreveu outro.

Zilu Camargorevelou que cancelou a viagem após as brigas familiares."Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

"A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", disparou.

