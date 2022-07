Zeca Pagodinho reúne os netos em foto e celebra 'Dia dos Avós': ''Ô sorte!''

Cantor Zeca Pagodinho reúne os quatro netos, Noah, Catarina, Miguel e Domênico, em foto e comemora o 'Dia dos Avós'

O cantor Zeca Pagodinho (63) usou suas redes sociais, nesta terça-feira, 26, para comemorar uma data especial: o Dia dos Avós!

Em seu perfil no Instagram, o compositor reuniu os netinhos e compartilhou um lindo registro ao lado de Catarina, herdeira de Eduardo Silva, Miguel, fruto da relação de Louiz Carlos e Thays Souza, Noah e o caçula Domênico, filho de Eliza Piquet e do surfista Igor Pitassi, que nasceu no início do mês de julho. O artista esbanjou fofura ao posar com os bebês no colo.

"Nada como comemorar o Dia dos Avós ao lado dos netos! E, este ano, o Zeca Pagodinho é tetra: Noah, Catarina, Miguel e Domênico formam o quarteto mais fofo do mundo do samba! Ô sorte desse vovô!!!", escreveu a equipe de Zeca ao legendar a postagem.

Zeca Pagodinho será homenageado por escola de samba do Rio em 2023

Recentemente, a escola de samba carioca Grande Rio anunciou que fará uma homenagem à Zeca Pagodinho no Carnaval do ano que vem. De acordo com um post feito no Instagram da agremiação, o título do samba enredo para o Carnaval 2023 será “Ô Zeca, o pagode de onde que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar”.

