Zeca Pagodinho será homenageado por escola de samba carioca no Carnaval de 2023

A escola Grande Rio fará uma homenagem para Zeca Pagodinho no Carnaval do ano que vem

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 21h56

Nesta quarta-feira, 6, a escola de samba carioca Grande Rio anunciou que fará uma homenagem à Zeca Pagodinho no Carnaval do ano que vem.

De acordo com um post feito no Instagram da escola, o título do samba enredo para o Carnaval 2023 será “Ô Zeca, o pagode de onde que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar”.

A atriz Paolla Oliveira compartilhou o anúncio em seu Instagram e comentou na publicação com emojis de coração vermelho e verde, cores da escola.

Neste ano, Paolla foi Rainha de Bateria da Grande Rio e desfilou juntamente com alguns participantes do BBB 21. A Grande Rio foi consagrada como a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano.

Confira aqui o anúncio da escola de samba!