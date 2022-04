Ex-BBBs e Paolla Oliveira marcam presença em desfile da escola de samba Grande Rio

Paolla Oliveira, Gil do Vigor, Camilla de Lucas e Pocah desfilaram na Sapucaí pela Grande Rio

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 11h15

No segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio, que aconteceu neste último sábado, 23, a escola de samba Grande Rio dominou a Sapucaí com presenças ilustres em seu desfile!

As ex participantes do BBB 21, a cantora Pocah (27) e a influenciadora Camilla de Lucas (27) mostraram seu samba no pé ao cruzarem a Marquês de Sapucaí.

A cantora e ex-BBB se apresentou em um camarote na Sapucaí cantando seus maiores sucessos para uma plateia repleta de celebridades.

O semi finalista da edição de 2021 do reality, Gil do Vigor (30) também desfilou ao som da bateria da Grande Rio, neste sábado.

Outra musa da Grande Rio foi a empresária e ex-BBB 20, Bianca Andrade (27), que anunciou que desfilaria pela escola em março.

Além dos ex moradores da casa mais vigiada do Brasil, Paolla Oliveira (40) também cruzou a avenida carioca como a Rainha de bateria da Grande Rio. No primeiro dia de desfiles no Rio, a atriz apareceu com uma peruca laranja esbanjando estilo na Sapucaí.

Veja aqui alguns cliques das celebridades que desfilaram na Grande Rio!

Paolla Oliveira desfilou com look vermelho na Sapucaí

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

A atriz Paolla Oliveira cruzou a Sapucaí pela escola Grande Rio

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

Gil do Vigor esbanjou alegria no defile da Grande Rio

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

Com fantasia colorida, Gil do Vigor animou a Sapucaí

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

Pocah esbanjou beleza na Sapucaí - Foto: Beatriz Damy / AgNews

Pocah fez show em um camarote antes de desfilar pela Grande Rio

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

Camilla de Lucas agitou a Sapucaí com a Grande Rio

- Foto: Beatriz Damy / AgNews

A ex-BBB vestiu um look colorido para cruzar a avenida

- Foto: Dilson Silva/AgNews

A influenciadora mostrou samba no pé na Sapucaí

- Foto: Dilson Silva/AgNews

