Com Paolla Oliveira a frente da bateria, Grande Rio é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

Campeã do Rio!

Pela primeira vez na história, Grande Rio se torna campeã do Carnaval carioca; São Clemente, que homenageou Paulo Gustavo, erra e cai para Série Ouro

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 18h00

A Grande Rio é a grande campeã do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro!

Após disputar nota por nota com a Beija-Flor, a escola de Duque de Caxias levou seu primeiro título do Carnaval carioca com o enredo 'Fala, Majeté! Sete chaves de Exu'.

Paolla Oliveira (40), destaque da escola como Rainha de Bateria infelizmente não pode acompanhar a apuração da Sapucaí, mas deixou suas energias positivas para a escola.

"Hoje é o grande dia! Daqui a pouco tem apuração das escolas de samba e eu torço muito que a gente possa gritar CAMPEÃ com a Grande Rio. Tô trabalhando, gravando a novela, mas com o coração na quadra. Que Exu nos conceda a honra desse título.", escreveu ela.

Escola dos famosos!

Além de Paolla, a Grande Rio levou para a avenida uma série de musas e destaques famosos, entre eles Bianca Andrade (27), Gil do Vigor (30), Camilla de Lucas (27) e Pocah (27).

Mesmo com bela homenagem, São Clemente erra muito e cai!

A São Clemente, escola que homenageou Paulo Gustavo(1978–2021), levou a pior, ficando em último lugar e sendo rebaixada para a Série Ouro do Carnaval carioca.