Zeca Pagodinho apresenta o neto recém-nascido, Domênico

Zeca Pagodinho mostra a primeira foto com o neto Domênico no colo e ao lado da esposa, Mônica

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 11h51

O cantor Zeca Pagodinho (63) encantou os fãs ao mostrar a primeira foto com o neto recém-nascido, Domênico, filho de Eliza Piquet – primogênita do cantor – e o surfista Igor Pitassi. O artista apareceu com o neto no colo e ao lado de sua esposa, Mônica, em uma nova foto nas redes sociais.

Na legenda, a equipe do cantor contou sobre a alegria de receber o novo integrante da família. “A família Pagodinho cresceu! O samba está em festa! Nessa terça-feira, nasceu Domênico Pitasi, filho de Eliza Piquet e Igor Pitasi. Vovô Zeca e vovó Mônica já estão babando no netinho! Viva! Muita saúde e bênçãos para o novo integrnate da família”, escreveram.

Vale lembrar que Zeca Pagodinho já tem quatro netos: Noah, Catarina, Miguel e, agora, Domênico.

Recentemente, o cantor Zeca Pagodinho foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez. Ele teve sintomas leves e se recuperou rapidamente.

Zeca Pagodinho surge com o neto no colo: