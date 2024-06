Virginia Fonseca presenteia Rafa Uccman com anel luxuoso em aniversário; saiba o preço

Em comemoração ao aniversário de Rafa Uccman, Virginia Fonseca presenteou influenciadora com anel de luxo; saiba quanto ela pagou

Nesta segunda-feira, 10, Virginia Fonseca deu um presente muito especial para Rafael Uccman! Em comemoração ao aniversário de 31 anos, a influenciadora foi surpreendida com flores e um anel de ouro no valor de R$ 60 mil.

Por meio dos Stories do Instagram, Rafa brincou sobre usar o item de luxo sem estar arrumada. "Vou tirar esse presente que ganhei da 'Vivíbora', porque não combina, né? É eu bota isso aqui que as ações da empresa despencam", disse ela. O presente se trata de uma peça nova da Bvlgari, de R$ 60 mil. A peça é feita de ouro amarelo 18K e cravejado com pavê de diamantes.

A influenciadora ainda ganhou um cartão com uma mensagem carinhosa assinada pela amiga. "Esse presente apenas um pouquinho do nosso amor por você! Você merece as melhores coisas do mundo. Que Deus abençoe sua vida sempre. Amamos você", escreveu Virginia.

A empresária costuma caprichar nos presentes! Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca surpreendeu a mãe com um vestido de grife caríssimo. Além de roupas e acessórios, a famosa investiu um alto valor em sua nova casa de praia com Zé Felipe. A propriedade que compraram era de um jogador e teve o valor revelado.

Vale lembrar que em Goiânia, Virginia e Zé Felipe estão construindo uma mansão gigantesca. Nos últimos dias, antes de viajarem para a casa de praia, eles visitaram a obra e impressionoram com os detalhes luxuosos. Eles então mostraram que o quarto de Maria Flor já está quase pronto.

Virginia compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil.

"Me dei de presente esse relógio. Tava namorando esse modelo faz tempo", contou sobre o desejo de ter a joia. Confira os detalhes do relógio!