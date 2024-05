Virginia surpreende a mãe ao presenteá-la com vestido caríssimo para festa

Em compras no shopping, Virginia surpreende a mãe ao comprar vestido de grife para ela usar na festa de Maria Alice; veja detalhes do look

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu sua mãe nesta quarta-feira, 29, durante um passeio que fizeram em um shopping em São Paulo. Enquanto Margareth Serrão estava sentada esperando que a filha terminasse suas compras de presentes para Maria Alice, a empresária preparou uma surpresa para ela.

Após adquirir vários itens para presentear sua primogênita, já que ela pediu que os convidados levem leite em pó para doações no lugar de brinquedos para a menina, a esposa do cantor Zé Felipe desembolsou uma grande quantia em uma loja de grife para uma camisa para o esposo e um vestido chiquérrimo para a mãe.

Virginia Fonseca então compartilhou o momento em sua rede social e revelou o look que escolheu para Margareth Serrão usar no aniversário da neta. A influenciadora pegou a mãe de surpresa ao levar até ela uma sacola. Surpreendida, a senhora abriu o embrulho e ficou contente ao ver que se tratava de uma vestido estampado da marca Carolina Herrera, que pode custar em torno de R$ 15 até 20 mil, dependendo do modelo.

Ainda nesta quarta-feira, 29, a famosa explicou a decisão de comprar vários presentes para Maria Alice após abrir mão que os convidados levem suas lembranças para a garota. Nos últimos dias, a nora do cantor Leonardo fez um alerta importante aos convidados da grande festa da filha e avisou que terão consequências se não fizerem o que está aconselhando.

Nas últimas semanas, a famosa realizou diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de bastante dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, ela enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Leia também:Filhas de Virginia causam ao escolherem chinelos em loja

Ganhando salário no SBT, mãe de Virginia vive drama financeiro

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mora com a influenciadora e o marido dela, o cantor Zé Felipe, em uma mansão em Goiânia. Muito próxima da herdeira, ela ainda está trabalhando com ela no SBT e a famosa revelou que a senhora está ganhando até um salário, mas mesmo assim está enfrentando um drama financeiro.

Recentemente, a nora do cantor Leonardo gravou uma conversa com a mãe durante o café da manhã e deixou escapar que ela não paga nenhuma conta em casa. Virginia Fonseca brincou que está com dó dela, alegando que ganha pouco e que tem que gastar muito dando seus presentes. Veja mais o que aconteceu aqui.