Ticiane Pinheiro recorda momentos especiais com a filha em homenagem de aniversário

A apresentadora Ticiane Pinheiro comemorou o aniversário de quatro anos da filha, Manuella, com um vídeo encantador

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo encantador para comemorar o aniversário de sua filha caçula, Manuella, fruto de seu casamento com o jornalista da TV Globo Cesar Tralli. A menina completa quatro anos nesta quarta-feira, 12.

Após mostrar que a família se reuniu para cantar os parabéns com um bolo de chocolate no café da manhã, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, publicou no feed do Instagram um vídeo recordando vários momentos especiais da aniversariante, incluindo o dia do seu nascimento até a festa com tema de Pequena Sereia, que aconteceu antes das férias para contar com a presença dos coleguinhas da escola.

Na legenda da publicação, Ticiane Pinheiro celebrou mais um ano de vida da herdeira. "Há 4 anos que celebro a vida daquela que me fez renascer como mãe e que fez transbordar o amor e a felicidade da nossa família!", começou ela.

E completou: "Minha caçula, mamãe te ama infinitamente estará sempre ao seu lado! Obrigada por nos dar alegrias todos os dias! Que sua vida seja sempre linda, leve e doce como esses momentos do video! Viva Manu", finalizou a filha de Helô Pinheiro.

Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella Justus, que está com 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane mostra festa da filha em curso de férias

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella, está completando 4 anos nesta quarta-feira, 12, e ganhou uma festinha no curso de férias com os amigos. Na rede social, a apresentadora da Record TV compartilhou os cliques do momento especial da herdeira caçula com seus colegas.

"Hoje minha princesinha faz 4 anos… como passou rápido, mas fico feliz em ter vivido cada momento do seu crescimento intensamente! Te amo meu amor e desejo muita saúde, amor e felicidades! A manhã da Manu já começou animada na colônia de férias junto dos amiguinhos e dos animais cantando parabéns para ela!", mostrou ela.