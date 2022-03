Thiaguinho agradece mensagens de carinho ao completar 39 anos: ''Tudo em dobro para vocês''

O cantor Thiaguinho fez um brinde com os fãs para comemorar seu aniversário de 39 anos

Thiaguinhocompletou 39 anos de vida nesta sexta-feira, 11!

O cantor recebeu muitas mensagens de carinho dos amigos, familiares e fãs ao longo do dia, e fez questão de agradecer.

No feed do Instagram, o pagodeiro compartilhou uma foto segurando uma taça e aproveitou para agradecer a cada pessoa que desejou um feliz aniversário para ele.

"3.9 THurbinado! (Não vejo a hora de fazer 40 kkkkk). Passando pra fazer um brinde com vocês! Quanto carinhoooo!!! Agradecer a vida por tantos presentes e aprendizados… E eu amo VIVER! E agradecer a CADA UM DE VOCÊS por tantas postagens e mensagens lindas por aqui… Mais um ano que me sinto muito amado! Tudo em dobro pra vocês, tá… É uma delícia dividir essa vida com vocês! Muuuito obrigado… Axé!", escreveu ele.

Homenagem da namorada

Carol Peixinho (36) compartilhou alguns cliques inéditos para comemorar o aniversário de 39 anos do cantor Thiaguinho. No Instagram, a ex-BBB abriu um álbum de fotos do namoro e não escondeu o seu amor pelo artista.

"Hoje é o dia do MôAmô. Que delícia é dividir a vida com você!! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo", disse ela em um trecho da homenagem.

