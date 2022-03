Com cliques inéditos, Carol Peixinho celebra o aniversário de Thiaguinho: ''Que delícia é dividir a vida com você''

Após assumirem o namoro, Carol Peixinho se declara no aniversário de Thiaguinho

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 11h54

Nesta sexta-feira, 11, Thiaguinho está completando 39 anos de vida!

E após assumir o seu relacionamento com a ex-bbb e ex-no limite, Carol Peixinho (36), o cantor recebeu uma homenagem da influenciadora através das redes sociais.

A morena abriu um álbum de fotos do namoro e não escondeu o seu amor pelo artista.

"Hoje é o dia do MôAmô. Que delícia é dividir a vida com você!! Pisciano legítimo, calmo, doce, sensível, transparente, alma linda, leve e com um coração sem tamanho de tão bom. Sorte do meu sorriso ter você como motivo", disse ela.

Na sequência, a musa desejou coisas boas para o novo ciclo de vida do namorado. "Que Deus continue te iluminando imensamente, te protegendo e que você siga evoluindo nessa vida!! Seja muito felizzz!!! Agradeço a Deus e aos astros que se alinharam de uma forma tão mágica pra gente se conhecer. Que a gente siga transbordando e flutuando juntos. VIVA VOCÊ! AMO VOCÊ!!!", declarou ela.

