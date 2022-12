Thiago Oliveira, do É de Casa, se casa em cerimônia restrita

Thiago Oliveira e Bruna Matuti, que estão juntos há três anos e esperam a primeira filha, trocaram alianças em cerimônia religiosa

O apresentador Thiago Oliveira (38) se casou neste domingo, 04, com Bruna Matuti, em uma cerimônia restrita apenas para a família, realizada na casa deles, em São Paulo.

A empresária está grávida de três meses de Ella, primeira filha do casal. Juntos há dois anos, o casal oficializou a união em cartório no mês de abril de 2021.

No entanto, em outubro de 2022, Thiago fez um gesto romântico e pediu a mão de Bruna em casamento, ao dar a ela um anel.

Thiago Oliveira se casa com Bruna Matuti. Foto: Reprodução/Instagram

Thiago Oliveira caiu no choro ao revelar que será pai de uma menina

No Instagram, o casal havia mostrado uma foto do ultrassom do bebê e falaram sobre a alegria de receber a nova integrante da família.

"Há 3 meses vivemos um novo mundo, de todos os dias dar bom dia , tarde e noite para esse milagre de Deus na barriga da mamãe mais linda desse mundo. Há 3 meses vivemos o maior sonho das nossas vidas com um frio na barriga diferente, com um foco diferente e com propósitos profissionais muito maiores do que já tivemos. Dizer que estamos felizes é muito pouco diante do maior presente das nossas vidas", afirmaram.

Thiago e Bruna fizeram o chá revelação com a família, mas esperaram o programa de TV para dar a notícia para os fãs. No evento familiar, eles estouraram uma bexiga e viram os papeis picados na cor rosa, que revelou que é uma menina.

Na TV, Thiago apareceu chorando ao contar a novidade. “É uma menina, uma princesa. Desde sempre eu soube que meu primeiro bebê seria uma menina. Quando eu falo que realizei um sonho é porque desde os meus 12 anos eu falo que quero ser 50% do que os meus pais foram para mim. Eu esperei esse momento para dizer que eu sou pai, e é a coisa mais maravilhosa do mundo”, disse ele.