Thiago Oliveira chora ao fazer pedido de casamento para Bruna Matuti

Apresentador do 'É De Casa', Thiago Oliveira fica noivo de Bruna Matuti e aparece emocionado nas fotos do momento

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 14h02

O apresentador Thiago Oliveira, do programa É De Casa, vai se casar! Neste final de semana, ele pediu a namorada, Bruna Matuti, em casamento durante o jantar de aniversário dela. Em um restaurante, o rapaz pegou um anel de noivado e fez o pedido especial.

Nas redes sociais, ele mostrou as fotos do momento e apareceu emocionado ao lado da amada.

"Sobre um sábado de amor, aniversário, surpresas e pedido. Parabéns amor @brunamatuti. Minha amiga, sócia, esposa... Feliz Novo Ano, nova vida, saúde e sucesso! Te Amo", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Thiago Oliveira reforma casa em São Paulo

Há pouco tempo, o apresentador Thiago Oliveira abriu as portas de sua casa para o programa 'Lar: Vida Interior', do canal GNT, e mostrou os detalhes da decoração do espaço. Ele e a amada fizeram uma reforma no local e mostraram os detalhes da casa, como a área da piscina, a cozinha e a sala de estar. “Quando vejo essa casa, passa um filme da minha história”, diz ele sobre o sonho de ter a casa própria.