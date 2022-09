Thiago Oliveira revela como é a decoração de sua casa em São Paulo

Apresentador do É De Casa, Thiago Oliveira conta sobre a reforma em sua casa e mostra os espaços do local

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 14h10

O apresentador Thiago Oliveira, que faz parte do time do programa É De Casa, na Globo, revelou como é a decoração de sua casa em São Paulo. Ele e a namorada, Bruna Matuti, vivem no local e já fizeram uma grande reforma para deixar tudo com a cara deles.

Na série Lar: Vida Interior, do GNT, ele mostrou os detalhes da casa, como a área da piscina, a cozinha e a sala de estar. “Quando vejo essa casa, passa um filme da minha história”, diz ele sobre o sonho de ter a casa própria.

Confira como é a decoração da casa de Thiago Oliveira: