Tatá Werneck faz homenagem no aniversário de Bruna Marquezine, que completa 28 anos

‘Aniversário da mais linda’, Tatá compartilhou uma série de posts se declarando para a amiga

Tatá Werneck tirou um tempinho da sua sexta-feira, 04, para comemorar o aniversário de Bruna Marquezine. A atriz compartilhou uma série de posts em homenagem à atriz, que completa 28 anos. A humorista elogia, revela alguns defeitos de Bruna, comenta da estreia no filme "Besouro Azul", e, claro, também faz brincadeiras com a amiga.

"Aniversário da mais linda, da talentosa e potente. Da amiga que amo e admiro demais, que parece um poste. Que tem uma fé linda e um mundo para conquistar. E dia 17 de agosto estreia em 'Besouro Azul' e temos todos que prestigiar. Vamos lotar o cinema para Hollywood ver que eles chamaram nossa menina mais preciosa."

"Bruna também tem defeitos: não responde WhatsApp. Come doce e permanece sarada, o que acho injusto. Mas ela é linda e bagaceira. Eu te amo", finaliza Tatá. As duas se conheceram na preparação para a novela I Love Paraisópolis, em 2015, e nunca deixaram de ser amigas.

Bruna Marquezine ganha declaração de seu par romântico

A atriz está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 08, e ganhou uma homenagem especial no início da madrugada do amigo Xolo Maridueña, seu par romântico no filme Besouro Azul, que está prestes a chegar nos cinemas brasileiros.

Nas redes sociais, o ator americano de 22 anos compartilhou um vídeo em que aparece ao lado da brasileira, segurando um pote. "Essa sou eu tentando segurar um sapo", disse Bruna assustada durante a brincadeira.

"É o aniversário bobo! Tinha que esperar até você adormecer para postar esse constrangimento atual, mas não consegui esperar", escreveu Xolo, comemorando o aniversário de 28 anos da famosa.

Os dois se conheceram durante as gravações do filme Besouro Azul, da DC Comics. Protagonista, Maridueña vive par romântico com a personagem de Marquezine, Penny. Vale lembrar que rolam boatos de que os dois já tenham vivido um affair.