Tatá Werneck celebra aniversário de Bruna Marquezine: ''Você é única''

Apresentadora Tatá Werneck exalta atriz Bruna Marquezine em texto de aniversário e recorda momento divertido em Nova York

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 09h13

Nesta quinta-feira, 04, é comemorado o aniversário de uma das maiores celebridades brasileiras! A atriz Bruna Marquezine (27) está completando mais um ano de vida e, além dos fãs, celebridades próximas à estrela estão usando as redes sociais para preparar lindas declarações a carioca.

Depois de Xolo Maridueña (21), seu par romântico no longa Besouro Azul (DC), chegou a vez da apresentadora Tatá Werneck (38) preparar uma linda homenagem para sua amiga de longa data.

No texto, compartilhado no Instagram, a mãe de Clara Maria recordou um momento específico de diversão e alegria com a atriz em Nova York. Ainda no texto, a humorista não poupou palavras de amor e admiração.

"Uma vez, Bru e eu estávamos jantando em NY e ela me disse algo que nunca me esqueci: "não vou pagar a conta. Você comeu mais". Mentira. Não foi isso (aliás, Bru é das pessoas mais generosas. Deu uns presentes de roupa importada para caca que eu ficava impedindo a menina de andar para não estragar). Ela disse "eu sonho tão alto que tenho até vergonha de dizer. As pessoas não vão acreditar onde quero chegar" e eu disse "eu também". E ELA CHEGOU! (Eu não cheguei ainda não. Não tomei nem banho ainda pra sair) E todo mundo sempre soube que ela chegaria. E todo mundo sabe que isso é só o começo. Dona de um talento, uma beleza, uma fé, uma coração e uma raba inacreditável. Te amo muito porque você é a única menina mais bonita do mundo que é uma bagaceira de 15 anos. Te admiro demais!", escreveu ela.

