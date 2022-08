Simone faz belíssima declaração de amor para o marido: ''Sempre foi você''

O marido de Simone, Kaká Diniz, está completando mais um ano de vida e ganhou uma bela homenagem da esposa

Neste domingo, 28, o marido de Simone (38) está completando mais um ano de vida e através das redes sociais, a cantora fez uma belíssima declaração.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma foto do empresário Kaká Diniz com os filhos do casal, Henry e Zaya, andando de quadriciclo. Na legenda, ela transbordou amor ao celebrar seus 37 anos.

"Meu amor @kakadiniz Achei em seu coração meu lugar pra morar. Sempre foi você. E continuará sendo você minha escolha, parabéns pelo seu dia meu lindo que vc continue sendo nosso Porto Seguro que a luz de Jesus brilhe sobre vc te amo!", escreveu ela.

Ao ver a declaração da esposa, Kaká fez questão de agradecer e retribuir o amor. "Vocês são minha base. Hoje meu único sentimento para Deus é: gratidão. Amo vocês com todo o meu ser!", disse ele.

KAKÁ DINIZ POSTA DECLARAÇÃO PARA SIMONE APÓS SEPARAÇÃO DA DUPLA COM SIMARIA

Kaká Diniz (36) fez uma belíssima declaração para a esposa, Simone (38), após o anúncio da separação oficial da dupla com a irmã, Simaria (40). O empresário relembrou cliques antigos ao lado da amada e exaltou o companheirismo.

"No dia que você chegar onde tanto sonhou, lembre-se de quem te estendeu a mão quando ninguém acreditou em você. Lembre-se de quem caminhou com você no vale, na escassez, mas jamais te abandonou", começou ele.

