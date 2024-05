Sérgio Malheiros encanta com declaração em aniversário de Sophia Abrahão

Completando 33 anos de vida, Sophia Abrahão ganhou uma homenagem do namorado, o ator Sérgio Malheiros: 'Loucamente apaixonado'

Dia de festa na casa de Sophia Abrahão! A atriz completou 33 anos de vida na última quarta-feira, 22, e ganhou uma bela homenagem do namorado, o ator Sérgio Malheiros. Através de seu Instagram, o artista reuniu algumas fotos de momentos especiais do casal e ressaltou sua grande paixão pela companheira, com quem está junto há quase 10 anos.

"Eu nem acredito que encontrei você. Você é minha paz… O nosso encaixe é perfeito. Falar que você é linda é óbvio demais. Eu sou loucamente apaixonado por quem você é por dentro e por fora. É só você chegar que tudo se ilumina ao seu redor. Não pra descrever o que é dormir e acordar ao seu lado. Eu espero conseguir fazer você se sentir tão amada e tão cuidada como eu me sinto com você", iniciou ele.

E completou: "Muito obrigado por tudo. Obrigado por fazer parte da minha vida. Obrigado por me inundar de felicidade e esperança. Eu vou ser sempre a pessoa que vc pode voltar correndo. Vou estar aqui pra sempre. Te amo pra sempre. Com todo meu amor". Nos comentários, Sophia Abrahão fez questão de agradecer a declaração romântica e retribuiu o carinho: "Te amo, te amo, te amo", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Malheiros (@sergio_malheiros)

Em seu perfil oficial, a aniversariante do dia também compartilhou com os seguidores alguns momentos de sua comemoração ao lado de familiares e amigos. "Muito obrigada por todo amor", declarou Sophia Abrahão na legenda.

Diversos amigos famosos e admiradores da atriz deixaram mensagens carinhosas nos comentários: "Amo fazer parte da sua história", disse a atriz Nathalia Dill. "Amor da vida. Parabéns sempre e por tudo", escreveu a também atriz Mariah de Moraes.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

Sophia Abrahão revela motivo para não querer filhos com Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão abriu o coração para explicar um motivo pelo qual talvez não tenha filhos com o namorado, Sérgio Malheiros. Apesar de já ter revelado anteriormente o desejo de aumentar sua família com o ator, ela contou que enfrenta um grande medo. A ruiva compartilhou que teme perder sua liberdade ao se tornar mãe.

Durante uma conversa sincera com Thaila Ayala em seu podcast 'Avisa', a artista explicou que se identifica com o relato da colega de profissão. Sophia compartilhou que sempre valorizou sua liberdade. Agora, sendo mais livre para escolher seus projetos profissionais, a atriz teme que ter um filho possa limitar suas opções e mudar a atual dinâmica.

Inicialmente, Sophia compartilhou sua escolha ao relembrar da infância: "Também saí de casa cedo, eu só queria sair de casa quando eu era criança. Não tem a ver com a minha casa ter sido um pesadelo, zero isso! Mas, uma coisa boba, eu sempre tive problema pra dormir, então eu queria ter a minha casa para dormir a hora que eu quisesse", explicou. Confira detalhes!