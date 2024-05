Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros caminham rumo a 10 anos juntos: 'Casamento não é um plano agora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sophia Abrahão fala sobre união com Sérgio Malheiros, terapia de casal e equilíbrio entre carreira e romance

Sophia Abrahão (32) caminha rumo a dez anos de relacionamento junto com Sérgio Malheiros (31), data que o casal completa em 22 de novembro deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre a união com o ator, terapia de casal e equilíbrio entre carreira e romance: "Casamento não é um plano agora".

"O tempo passa rápido, principalmente quando está tudo bem. A gente passou essa transição do jovem adulto para a fase adulta em casal. Temos nossos momentos de parar para pensar na vida e nos obstáculos que a gente tem que enfrentar, individualmente e juntos. Cada um respeita muito o outro, o Sérgio sempre me acolheu em todas as fases da minha vida", conta Sophia Abrahão , que conheceu Sérgio Malheiros quando tinha 23 anos.

"A gente está tentando não pensar muito nisso, mas é muito tempo. Quando falo, as pessoas se surpreeendem. Nos amamos muito e nos conhecemos muito jovens, acho que conseguimos manter isso até hoje. Lutamos pelo que a gente queria, conseguimos nos entender, estou do lado do cara que eu quero ficar. Apesar de termos uma vida doida, continuamos juntos e fortes. É uma sensação de vitória", completa a atriz.

Para manter o relacionamento durante os dez anos, Sophia Abrahão explica como o casal lida com os desafios do tempo: "Acho que o segredo é que a gente conversa. Fazemos terapia de casal a cada 15 dias, é muito legal ter um campo neutro para discutir e tocar em alguns temas que, sozinhos, talvez a conversa não fosse tão eficaz. Basicamente, é entender o outro e ceder muitas vezes".

"Eu era muito turrona e orgulhosa. Aprendi que, para ter um relacionamento duradouro, a gente precisa colocar um freio, sem se anular ou passar por cima das coisas que acreditamos. Sou uma pessoa melhor, sem dúvidas. Durante esses dez anos, a gente só evoluiu como casal", destaca ela.

Além de lançar seu próximo filme, Letícia, em junho de 2024, a atriz também divide a carreira como apresentadora do podcast Avisa Chegando, ao lado da amiga Mariana Molina. Sophia Abrahão conta que, recentemente, Sérgio Malheiros se uniu ao time do programa. "Com ele participando do Avisa Chegando, fomos gravar essa temporada juntos em São Paulo. A gente acaba ficando bastante junto. Tem alguns desencontros, mas é normal. Entre um projeto e outro, a gente tenta viajar e ficar juntos. Conseguimos lidar bem com isso e manter tudo em ordem".

Entre os planos para celebrar os dez anos de relacionamento, Sophia Abrahão explica que a união em matrimônio ainda não faz parte dos planos do casal. "Espero que a gente consiga fazer uma viagem. Em relação à casamento, não sei. Vai passando o tempo e a gente vai postergando. O Sérgio tem vontade de fazer alguma coisa, eu não penso em festa e nada disso. Talvez uma coisa menor. Mas não é um plano agora. Talvez seja mais a nossa cara casar no civil e juntar com os amigos, isso que está mais na minha cabeça. Mas não é uma coisa que a gente já programou".