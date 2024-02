Sophia Abrahão revela motivo para não querer ter filhos com Sérgio Malheiros

A família não vai aumentar? Sophia Abrahão abre o coração e revela motivo para ter medo de ter filhos com o namorado, Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão abriu o coração para explicar um motivo pelo qual talvez não tenha filhos com o namorado, Sérgio Malheiros. Apesar de já ter revelado anteriormente o desejo de aumentar sua família com o ator, ela contou que enfrenta um grande medo. A ruiva compartilhou que teme perder sua liberdade ao se tornar mãe.

Durante uma conversa sincera com Thaila Ayala em seu podcast 'Avisa', a artista explicou que se identifica com o relato da colega de profissão. Sophia compartilhou que sempre valorizou sua liberdade. Agora, sendo mais livre para escolher seus projetos profissionais, a atriz teme que ter um filho possa limitar suas opções e mudar a atual dinâmica.

Inicialmente, Sophia compartilhou sua escolha ao relembrar da infância: “Também saí de casa cedo, eu só queria sair de casa quando eu era criança. Não tem a ver com a minha casa ter sido um pesadelo, zero isso! Mas, uma coisa boba, eu sempre tive problema pra dormir, então eu queria ter a minha casa para dormir a hora que eu quisesse”, explicou.

Foi então que a apresentadora revelou seu receio: “Eu sempre tive muito esse ímpeto de querer ser independente, querer ser livre. E eu penso muito nisso de um filho talvez, e aí eu também fico pensando: caramba, pode soar muito egoísta da minha parte, verbalizar isso, sabe? Do tipo, ai eu não quero perder minha liberdade”, ela abriu o jogo.

Por fim, Sophia explicou que alcançou a independência e tem medo que um herdeiro coloque sua conquista em risco: ”Meu momento de maior liberdade é ficar sozinha, de repente não posso ter filhos”, disse em tom de brincadeira. Apesar do medo, ela entregou que ainda está considerando as possibilidades com seu atual parceiro.

“Não, mentira! Mas assim, ouvir minha música, ver o programa que eu gosto. E eu acho que minha liberdade hoje em dia tá muito conectada a parte profissional, ter paz para escolher projetos pra mim é parte da minha liberdade”, Sophia explicou os motivos pelos quais não quer ter um filho com o namorado no momento.

Embora tenha receios, Sophia já revelou a vontade de aumentar a família no começo do ano passado: “A gente quer muito, é uma coisa que a gente fala bastante. Mas não, esse ano não. Eu acho que vou esperar pelo menos uns 2 aninhos ainda. Não se sabe, né? O destino pode surpreender”, disse ao GShow. Vale lembrar que ela já apareceu com barrigão falso em algumas produções:

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros enfrentaram rumores:

A atriz Sophia Abrahão surgiu nas redes sociais para negar os rumores de que estaria em crise em seu relacionamento com o ator Sérgio Malheiros. Os dois estão juntos há nove anos e foram surpreendidos com os boatos de que o romance estaria por um fio. Porém, ela debochou dos rumores ao ver o motivo que estava sendo cogitado.