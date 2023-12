Sophia Abrahão debocha dos rumores de crise com Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão é surpreendida com rumores de que estaria em crise no seu relacionamento com Sérgio Malheiros e se pronuncia: ‘Fui saber do motivo’

A atriz Sophia Abrahão surgiu nas redes sociais para negar os rumores de que estaria em crise em seu relacionamento com o ator Sérgio Malheiros. Os dois estão juntos há bastante tempo e foram surpreendidos com os boatos de que o romance estaria por um fio. Porém, ela debochou dos rumores ao ver o motivo que estava sendo cogitado.

A estrela gravou stories do Instagram para contar que ficou surpresa ao ver que seu romance estaria em crise por causa das idas dele para rodas de samba e negou os boatos.

"E aí eu fui saber do motivo, né. Fui ler a matéria. Tipo: ‘Meu Deus, será que o Sergio tem falado coisas por aí que eu não estou sabendo? Será que eu vou descobrir que meu casamento está por um fio por uma matéria que eu li no Twitter?’. E aí eu fui ver o motivo… E o motivo, pasmem, é que o Sergio tem saído em fins de semana para rodas de samba e eu estou muito insatisfeita e falei com amigos próximos que o Sergio não pode ir para roda de samba nos fins de semana. Olha, que pataquada, hein galera. Quanto mais um rezo, mais assombração me aparece”, disse ela.

Logo depois, Sophia e Sérgio apareceram juntos enquanto curtiam uma roda de samba e trocavam carinhos.

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros estão juntos há 9 anos

Em novembro de 2023, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros completaram 9 anos de relacionamento. Nas redes sociais, eles trocaram juras de amor em homenagens.

"Amor, como pode? 9 anos juntos e o amor que sinto por você só cresce!", escreveu Sophia. "Não consigo lembrar como eu era antes de você e também não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Nossa parceria é imbatível, a gente forma um time tão forte, tão resiliente que às vezes nem acredito que te encontrei. Em 9 anos, crescemos juntos e aproveitamos cada fase da nossa jornada. Construímos um lar do nosso jeitinho, cheio de amor e parceria. E hoje, nossa família é o meu bem mais precioso. E nunca se esqueça que eu estou aqui para te apoiar, te ouvir e te amparar em todos os momentos, porque o nosso amor é alicerce para superarmos juntos qualquer desafio que a vida nos apresentar. Estou aqui sempre! Estou ansiosa para caminhar ao seu lado e continuar construindo uma vida com você, meu porto seguro. Que venham muitos anos de risadas e amor pela frente! Te amo muito", disse ela.

Sérgio também não deixou passar a data em branco e prestou homenagem para a amada: “Ao longo desses anos, você tem sido minha rocha, meu apoio inabalável. Você me encorajou a crescer, a aprender com meus erros e a me tornar uma pessoa melhor. Por isso, hoje, eu só quero te agradecer. Te agradecer por ter me aceitado como sou, por sempre ter estado ao meu lado em todas as minhas fases e por sempre ter sido minha maior incentivadora”, escreveu ele em um trecho da declaração.