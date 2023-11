Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros celebram 9 anos de relacionamento: ‘Meu porto seguro”

Sophia Abrahão abriu o coração e prestou homenagem ao companheiro nesta quarta-feira, 22

Apaixonados! A atriz Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros estão completando 9 anos de relacionamento e o casal usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 22, para celebrar a data especial. Em seu perfil no Instagram, a artista abriu uma galeria de fotos e relembrou o início do relacionamento com o ator.

"Amor, como pode? 9 anos juntos e o amor que sinto por você só cresce!", escreveu Sophia. "Não consigo lembrar como eu era antes de você e também não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Nossa parceria é imbatível, a gente forma um time tão forte, tão resiliente que às vezes nem acredito que te encontrei", começou.

"Em 9 anos, crescemos juntos e aproveitamos cada fase da nossa jornada. Construímos um lar do nosso jeitinho, cheio de amor e parceria. E hoje, nossa família é o meu bem mais precioso. E nunca se esqueça que eu estou aqui para te apoiar, te ouvir e te amparar em todos os momentos, porque o nosso amor é alicerce para superarmos juntos qualquer desafio que a vida nos apresentar. Estou aqui sempre!", destacou Sophia.

"Estou ansiosa para caminhar ao seu lado e continuar construindo uma vida com você, meu porto seguro. Que venham muitos anos de risadas e amor pela frente! Te amo muito", completou.

Sérgio também não deixou passar a data em branco e prestou homenagem para a amada: “Ao longo desses anos, você tem sido minha rocha, meu apoio inabalável. Você me encorajou a crescer, a aprender com meus erros e a me tornar uma pessoa melhor. Por isso, hoje, eu só quero te agradecer. Te agradecer por ter me aceitado como sou, por sempre ter estado ao meu lado em todas as minhas fases e por sempre ter sido minha maior incentivadora”, escreveu ele em um trecho da declaração.

Os fãs do casal encheram os comentários da publicação de parabéns ao casal: “Afff gente, sério, casalzão do meu coração”, escreveu uma, “Aproveitem muito o dia de vocês, meus amores”, desejou uma fã. Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2014, quando se conheceram durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo.