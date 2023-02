Juntos há 8 anos, Sophia Abrahão fala sobre vontade de ter um filho com o namorado Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão conheceu o namorado durante as gravações da novela "Alto Astral" e estão juntos desde então

Sophia Abrahão (31) e Sérgio Malheiros (29) completam 9 anos de namoro esse ano! O casal se conheceu e começou a namorar na época da novela "Alto Astral", de 2014.

Em entrevista ao Gshow, a atriz disse que está começando a planejar a chegada de um baby para o casal. Mas, ao mesmo tempo, ela faz questão de acalmar as coisas e nega o filho ainda neste ano.

“A gente quer muito, é uma coisa que a gente fala bastante. Mas não, esse ano não. Eu acho que vou esperar pelo menos uns 2 aninhos ainda. Não se sabe, né? O destino pode surpreender a gente demais. Não é um planejamento nosso para esse ano, mas é uma vontade nossa, queremos muito ter babies”, explicou a atriz.

Apesar de não se desgrudarem na vida real desde a trama, o casal não voltou a contracenar nas telinhas do Brasil, Sophia falou que espera ansiosa por essa oportunidade mais uma vez.

“Eu ia adorar. Já trabalhamos juntos, ele me dirigindo, produzindo coisas juntos, mas a gente nunca mais atuou e eu acho isso triste. Acho que precisamos de um projeto. Eu queria muito e ele também, acho que a gente ia se divertir, se ajudar”, contou.

O casal está junto há quase 10 anos e a atriz, que admita ser a fã número 1 do namorado, falou também sobre a evolução deles ao longo dos anos: “A gente começou a se relacionar muito cedo. Sérgio se transformou, eu me transformei e acho que o mais legal de ambos é abraçar a transformação do outro junto.”

Para Sophia, as vitórias do parceiro são dela também e ressalta a dedicação de Sérgio em tudo que faz, ano passado, Sérgio lançou o curta-metragem "Única Saída", onde trabalhou como roteirista e diretor.

"É uma felicidade imensa poder acompanhar tudo isso de camarote, vendo os bastidores que nem sempre são fáceis, acompanhando o dia a dia. Às vezes, as pessoas só veem as glórias, mas só a gente sabe o que é estar em casa e passar por esses bastidores no dia a dia”, disse a atriz.