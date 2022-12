Sophia Abrahão finaliza obra do seu novo apartamento: "Uma taça de vinho pra celebrar"

Sophia Abrahão escreveu: "Uma taça de vinho pra celebrar esse momento tão caótico e delicioso"

Nada de folga ou viagem neste final de ano para a atriz Sophia Abrahão (31). Ela está aproveitando o momento para finalizar a reforma do seu novo apartamento no Rio de Janeiro.

"Uma taça de vinho pra celebrar esse momento tão caótico e delicioso", escreveu na legenda de uma das publicações feitas nas redes sociais.

Já em vídeo, ela brincou: "Esse quebra quebra é confuso e quem começou não sabe como terminar". O local tem vista privilegiada para a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Sophia Abrahão mora com o ator Sérgio Malheiros (29). "Nos conhecemos em 2014 e este ano completamos 8 anos juntos. A gente se conheceu trabalhando a novela 'Alto Astral' e foi morar junto depois de 1 ano. A família só aumenta, né? Daqui a pouco, babies!", avisou a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

Sophia Abrahão mostrou antigo apartamento e se emocionou ao falar sobre "cantinho especial"

Sophia Abrahão abriu as portas do apê onde morava há cinco anos e revelou detalhes de cada cômodo, com decoração Feng Shui, em entrevista ao programa Pode Entrar, do GNT.

Na sala, havia um canto dedicado à música e à dança. Ela é muito fã de Paul McCartney (80) e coleciona discos.

Um deles é raro e foi um presente. Também tinha uma estante só de livros e vários instrumentos espalhados estrategicamente.

De valor sentimental, a atriz mostrou quadros pintados por sua avó, Nilce Abrahão. Ao falar dela, de quem herdou a paixão pela pintura, a atriz não segurou as lágrimas.

"É um patrimônio, é a história da nossa família. Minha avó é uma das grandes inspirações da minha vida, eu tinha uma relação muito próxima, sou a primeira neta. Lembro com saudade. Me conecto com ela através das obras. Ela está em cada pedacinho da nossa casa", disse a atriz.