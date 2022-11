Sophia Abrahão mostra apartamento com Sérgio Malheiros e se emociona ao falar sobre "cantinho especial"

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros moram em apartamento com cantinho dedicado à arte

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 12h41

A atriz Sophia Abrahão (31) e o ator Sérgio Malheiros (29) abriram as portas do apê onde moram há cinco anos e revelaram detalhes de cada cômodo, com decoração Feng Shui, em entrevista ao programa Pode Entrar, do GNT. A única exigência do casal: tirar os sapatos antes de entrar.

Na sala, há um canto dedicado à música e à dança. Ela é muito fã de Paul McCartney e coleciona discos. Um deles é raro, presente do amado. Também tem uma estante só de livros e vários instrumentos espalhados estrategicamente.

Sérgio Malheiros presenteou Sophia Abrahão com um disco raro do Paul McCartney — Foto: Pode Entrar/GNT

De valor sentimental, a atriz mostrou quadros pintados por sua avó, Nilce Abrahão. Ao falar dela, de quem herdou a paixão pela pintura, a atriz não segurou as lágrimas.

"É um patrimônio, é a história da nossa família. Minha avó é uma das grandes inspirações da minha vida, eu tinha uma relação muito próxima, sou a primeira neta. Lembro com saudade. Me conecto com ela através das obras. Ela está em cada pedacinho da nossa casa", disse a atriz. "Sophia me surpreendeu: é uma excelente pintora", elogiou Sérgio, com um dos quadros dela em mãos.

Sophia Abrahão se emocionou ao mostrar quadro pintado pela avó em apê com Sérgio Malheiros — Foto: Pode Entrar/GNT

Em outro momento, Sérgio contou que adquiriu um novo hobby: tocar cavaquinho.

Além de samba e pagode, ele tira um som de rock no instrumento. O casal exercita a parte musical em um piano também.

Um dos banheiros é compartilhado, mas com um porém. "Somos um casal mega apaixonado, mas o banheiro tem duas pias e dois chuveiros, e a Sophia ainda tem um banheiro extra, que é só dela e eu nem entro", brincou o artista.

Outro canto bem importante para eles é o da cervejeira. São três ao todo, porque são apreciadores da bebida. Budista, Sophia também tem um oratório e fez questão de mostrar sua área de meditação. Budista, Sophia Abrahão mostrou seu oratório para meditação — Foto: Pode Entrar/GNT