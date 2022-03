Sérgio Malheiros faz aniversário e ganha homenagem de Sophia Abrahão: ''Você merece o mundo''

Sophia Abrahão relembrou uma viagem ao lado de Sérgio Malheiros e prestou uma bela homenagem no aniversário do ator

Sophia Abrahão (30) prestou uma bela homenagem para o namorado nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 17, Sérgio Malheiroscompletou 29 anos de vida e para celebrar a data, a atriz recordou no feed do Instagram a foto de uma viagem que fez ao lado do amado e falou sobre o relacionamento deles.

"Chegou seu dia, meu amor. A gente não tá junto hoje, mas a sensação que eu tenho, é que a distância reforça ainda mais a felicidade do nosso reencontro. Que a gente nunca perca a emoção de estar perto um do outro, que os nossos reencontros sejam sempre doces. Você me lembra todos os dias as razões de ter certeza do que eu quero. E o que eu quero é com você. Porque ao seu lado, eu posso ser o que eu quiser. Porque olhando nos seus olhos, eu me lembro de tudo que construímos... e que orgulho eu tenho disso!", começou ela.

Sophia e Sérgio completarão 8 anos de relacionamento neste ano e na publicação a atriz falou sobre dividir a vida ao lado dele. "Esse ano, faremos 8 anos como casal. A gente se encontrou cedo nessa vida, né? E a cada instante que eu passo com você, eu valorizo mais e mais esse amor que chegou sem anunciar que vinha. E como são longas as nossas madrugadas, né? Como a gente se perde no tempo... Conversas de horas sobre a vida, sobre os nossos medos, sobre nossos sonhos, nossas metas...", acrescentou.

A atriz completou a homenagem se declarando para o ator. "Caminhar ao seu lado é muito mais do que eu poderia ter desejado. ter encontrado um parceiro igual a você foi sorte grande. O amor com você é sem mistérios, sem jogos, sem surpresas. Eu te amo demais! Que você realize todos os seus sonhos, porque você merece o mundo. Feliz aniversário!", finalizou.

