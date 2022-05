Sabrina Sato faz declaração para a filha, Zoe, ao celebrar o Dia das Mães

A apresentadora Sabrina Sato emocionou ao fazer uma declaração para a filha, Zoe

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 15h07

Para comemorar o Dia das Mães neste domingo, 8, Sabrina Sato (41) encantou ao fazer uma declaração para a filha, Zoe (3), fruto do seu relacionamento com Duda Nagle (38).

A apresentadora do Desapegue Se For Capaz dividiu lindos registros com a herdeira e falou sobre a maternidade.

"Minha filha, você me transformou por completo e as vezes eu nem lembro de como eu era antes de vc. Desde que vc nasceu eu sou obrigada a improvisar, a aprender algo novo, a me entregar mais, a fazer escolhas, nenhum dia mais na minha vida foi igual e é um privilégio poder caminhar e aprender com vc", escreveu.

Ela ainda mostrou a surpresa que recebeu nesta data especial e seguiu o texto. "Vc me fez me sentir mais amada, mais segura, mais corajosa e pronta pra tudo. Obrigada por esse amor que não tem explicação. Esse amor que transforma. Tô aqui sempre do seu lado. Te amo! Com vc aprendi a ser mais grata a vida. E grata a todas as mães também", completou.

Sabrina ainda brincou no final da publicação. "Ps: como toda mãe, escrevi na correria Ehehhe", disse.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE SABRINA SATO PARA A FILHA, ZOE