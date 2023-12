Roberto Justus reúne todos os filhos e netos em Natal antecipado

Roberto Justus faz rara aparição com todos os filhos e os netos em foto para celebrar o final de 2023 em Natal antecipado da família

O apresentador e empresário Roberto Justus aproveitou o final de semana para reunir sua família em uma celebração antecipada do Natal deste ano. Ele mostrou uma foto com todos os filhos e os netos ao lado da árvore de Natal de sua casa enquanto aproveitava o momento especial com seus entes queridos.

Na foto, ele surgiu com seus cinco filhos: Fabiana Justus, Ricardo Justus, Luiza Justus, Rafaella Justus e Vicky Justus. Além disso, ele também curtiu a companhia dos netos: Arthur, Stella, Chiara, Sienna e Luigi. E de sua esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert.

"Na nossa comemoração antecipada do Natal. Muito amor em família!", disse ele na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Roberto Justus já encerrou o tratamento contra o câncer

A família do apresentador e empresário Roberto Justus apareceu feliz da vida em novembro de 2023. Isso porque ele encerrou o seu tratamento contra o câncer na bexiga. Depois de cerca de um ano de cuidados, ele realizou a sua última sessão de imunoterapia e recebeu o carinho da família no hospital.

Roberto Justus teve a companhia dos filhos ao receber a última sessão do tratamento e também da esposa, Ana Paula Siebert. Quatro dos filhos dele, Fabiana, Rafaella, Ricardo e Vicky, estavam presentes ao lado do pai e Luiza, que mora fora do Brasil, apareceu em uma vídeo chamada.

Nas redes sociais, Fabiana mostrou a foto da família e comemorou bastante. "Depois de um ano de tratamento, finalmente terminou o tratamento e a gente está muito feliz”, disse ela nos stories e completou na legenda de um post. “Papi, muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento, e eu não poderia estar mais feliz!!! Vamos comemorar a vida", disse ela.

Por sua vez, Rafaella mostrou fotos nos stories do Instagram. “Meu Rei, te amo demais”, disse ela.

A esposa dele, Ana Paula Siebert, também falou sobre a data marcante. "Há pouco mais de um ano recebemos um notícia que assustou tanto, que trouxe medo e insegurança… e hoje foi o final de um ciclo super importante… sua última imunoterapia, o final do tratamento, após a cirurgia do câncer… que ano longo e intenso né?! E hoje QUE ALEGRIA! Eu tenho um orgulho enorme do seu caminho até aqui, a força como vc encarou tudo foi inspiradora. Aliás vc sempre é fonte de inspiração… te amo @robertoljustus e estou IMENSAMENTE feliz por comemorar esse dia tão esperado! Um agradecimento a toda equipe que cuidou do Roberto e em especial ao @drfernandomaluf e a @dralouisemoreno, vocês são demais!", escreveu.