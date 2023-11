Filhas de Roberto Justus comemoram o fim do tratamento dele contra o câncer

Roberto Justus faz sua última sessão de imunoterapia e as filhas Rafaella e Fabiana Justus comemoram nas redes sociais

A família do apresentador e empresário Roberto Justus está feliz da vida nesta quarta-feira, 8. Isso porque ele acaba de encerrar o seu tratamento contra o câncer na bexiga. Depois de cerca de um ano de cuidados, ele realizou a sua última sessão de imunoterapia e recebeu o carinho da família no hospital.

Roberto Justus teve a companhia dos filhos ao receber a última sessão do tratamento e também da esposa, Ana Paula Siebert. Quatro dos filhos dele, Fabiana, Rafaella, Ricardo e Vicky, estavam presentes ao lado do pai e Luiza, que mora fora do Brasil, apareceu em uma vídeo chamada.

Nas redes sociais, Fabiana mostrou a foto da família e comemorou bastante. "Depois de um ano de tratamento, finalmente terminou o tratamento e a gente está muito feliz”, disse ela nos stories e completou na legenda de um post. “Papi, muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento, e eu não poderia estar mais feliz!!! Vamos comemorar a vida", disse ela.

Por sua vez, Rafaella mostrou fotos nos stories do Instagram. “Meu Rei, te amo demais”, disse ela.

A esposa dele, Ana Paula Siebert, também falou sobre a data marcante. "Há pouco mais de um ano recebemos um notícia que assustou tanto, que trouxe medo e insegurança… e hoje foi o final de um ciclo super importante… sua última imunoterapia, o final do tratamento, após a cirurgia do câncer… que ano longo e intenso né?! E hoje QUE ALEGRIA! Eu tenho um orgulho enorme do seu caminho até aqui, a força como vc encarou tudo foi inspiradora. Aliás vc sempre é fonte de inspiração… te amo @robertoljustus e estou IMENSAMENTE feliz por comemorar esse dia tão esperado! Um agradecimento a toda equipe que cuidou do Roberto e em especial ao @drfernandomaluf e a @dralouisemoreno, vocês são demais!", escreveu.

Relembre como Roberto Justus revelou o tumor publicamente

Roberto Justus contou sobre o seu tumor maligno na bexiga em novembro de 2022 por meio de um depoimento nas redes sociais. Na época, ele falou sobre a surpresa com o diagnóstico e que estava confiante em sua recuperação.

"Olá. Vim dividir com vocês um assunto pessoal, mas que eu achei importante contar para vocês, até porque, na minha visão, pode ajudar muita gente. Quem me conhece sabe que eu sou super regrado, que eu sou uma pessoas que se cuida demais, eu nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc, mas mesmo assim estou sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente, que qualquer um pode ter. Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro", disse.

"Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo. Porque eu peguei em um exame. E porque quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar. Então faça um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho vão ser muito importantes aliados para mim, para eu me livrar desse problema", falou.

"O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura. Essa quimioterapia pode ter alguns efeitos colaterais, o que é normal, e eu vou enfrentar todos eles. Cabelo pode cair, mas a prioridade da vaidade neste momento vai lá longe, não importa nem um pouco. Esse é um período de tempo curto perto da vida toda e perto de tudo o que eu ainda quero ter na minha frente. Então vaidade zero, sem problema nenhum se cair o cabelo, estou tranquilo. Agora a prioridade é buscar a minha saúde e garantir que eu tenha muito tempo ainda ao lado da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e de todos os que eu amo tanto", finalizou.