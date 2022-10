Rebeca Abravanel presta linda homenagem no aniversário de Patrícia Abravanel: "Continue brilhando"

A apresentadora Patrícia Abravanel completou 45 anos nesta terça-feira, 4, e ganhou uma homenagem especial de Rebeca Abravanel

Rebeca Abravanel(41) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial da sua família.

Nesta terça-feira, 4, Patrícia Abravanelcompletou 45 anos de vida, e ganhou uma homenagem especial da irmã. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do Roda a Roda, do SBT, compartilhou uma foto da aniversariante em meio à natureza, e não poupou elogios.

"@patriciaabravanel Minha irmã que tanto admiro. Que aprendo, que me inspiro, que todos gostam tanto de estar do lado. Forte, trabalhadora, guerreira, determinada que tem um dos corações mais lindos, sinceros e verdadeiros que conheço", disse Rebeca no começo da homenagem.

A mulher do jogador Alexandre Pato (33) seguiu ressaltando as qualidades de Patrícia. "Sua inteligência, sensibilidade, alegria, autenticidade são características que fazem dela ainda mais linda e especial. Que neste aniversário você continue brilhando e se tornando cada vez mais a mulher única que Deus te criou para ser", completou a apresentadora.

Confira a homenagem de Rebeca para Patrícia Abravanel:

Primeiro dia como apresentadora

Recentemente, Rebeca relembrou um momento muito especial de sua carreira na televisão: o seu primeiro dia no comando de um programa no SBT. Ela mostrou um vídeo do episódio em que Silvio Santos (91) a deixou no palco sozinha. "A primeira vez a gente nunca esquece. O ano era 2015 quando trabalhava no marketing da Jequiti e fui pega COMPLETAMENTE de surpresa", contou ela.

