Rebeca Abravanel relembra seu primeiro dia como apresentadora: ''Pega de surpresa''

Filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, divertiu ao mostrar momento em que foi largada pelo pai para comandar programa

Redação Publicado em 22/09/2022, às 09h46

A apresentadora Rebeca Abravanel (41) relembrou um momento muito especial de sua carreira na televisão: o seu primeiro dia no comando de um programa no SBT. Nesta quarta-feira, 21, a famosa divertiu ao mostrar um vídeo do episódio em que Silvio Santos (91) a deixou no palco sozinha.

Um pouco tímida ainda, a herdeira do dono do baú apareceu dando risada enquanto o comunicador brincava sobre ser fácil apresentar a atração. Após as piadas, o empresário surpreendeu ao dizer que ia fazer xixi e ela que se virasse.

"A primeira vez a gente nunca esquece. O ano era 2015 quando trabalhava no marketing da Jequiti e fui pega COMPLETAMENTE de surpresa", contou Rebeca Abravanel como tudo aconteceu.

A apresentadora então agradeceu a Silvio Santos. "Como amo e sou grata pela vida do meu pai que sempre me deu tantas oportunidades lindas e inesperadas", declarou.

Ainda nesta quarta-feira, 21, o apresentador voltou a gravar e chamou a atenção ao aparecer chegando no SBT. Patricia Abravanel (44) registrou a volta agitada do pai nos estúdios da emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Abravanel (@rebecaabravanel)

Rebeca Abravanel faz declaração original no aniversário de Alexandre Pato

Discreta com sua vida pessoal, recentemente Rebeca Abravanel encantou ao fazer uma declaração para o esposo, o jogador de futebol Alexandre Pato (33). Mostrando fotos especiais dele, ela fez uma homenagem por mais um ano vida do amado.

A apresentadora ainda divertiu ao mostrar um vídeo de uma convidada de seu programa elogiando a aparência física do esposo. "Feliz Aniversário para a pessoa que me faz feliz e me leva a ser uma pessoa muito melhor todos os dias. Meu amor, meus votos de muita saúde e felicidade e que continue sempre sendo fiel a sua essência e a pessoa que Deus te criou para ser. Tenho muito orgulho de você. Feliz aniversário da sua esposa que tanto te admira", declarou-se ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!