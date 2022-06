Rebeca Abravanel se declara ao comemorar 3 anos de casada com Alexandre Pato

Rebeca Abravanel recordou uma foto do casamento e comemorou o aniversário de casamento

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 15h32

Rebeca Abravanel (41) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para comemorar uma data muito importante.

A apresentadora completou três anos de casada com o jogador de futebol Alexandre Pato (32) e para celebrar as bodas de trigo, ela recordou uma foto do dia em que eles oficializaram e se declarou.

No começo da postagem, a filha de Silvio Santos(91) escreveu um versículo da bíblia. "'Há três coisas que são maravilhosas demais para mim; sim, há quatro coisas que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma mulher.' Provérbios 30:18-19."

Em seguida, Rebeca se declarou para o marido. "Que a gente tenha sempre muito amor e sabedoria para preservar algo tão especial que veio Dele. Te amo e te admiro muito. #bodasdetrigo", completou a artista.

Mais cedo, Alexandre Pato também comemorou o aniversário de casamento no Instagram e contou sobre os aprendizados da vida a dois. "3 anos!! 3 anos de muitas coisas, amadurecimentos , crescimentos e muito amor. Simplicidade, humildade e muito amor. Ciclos de aprendizados que nós tornaram dois casais apaixonados com os mínimos detalhes. Casamento é incrível, unir quer uma entrega em todos os sentidos de ambas as partes. Ser humildes para saber quando erramos ou quando reconhecer que o outro fez uma coisa linda. Isso tenho aprendido com você meu amor", disse o jogador em um trecho da publicação.

Confira a publicação de Rebeca sobre o aniversário de casamento: