Alexandre Pato conta os aprendizados após 3 anos de casamento com Rebeca Abravanel

Alexandre Pato celebra seu aniversário de casamento com declaração de amor para a esposa, Rebeca Abravanel

O jogador de futebol Alexandre Pato (32) está em festa nesta quarta-feira, 29, por causa do seu aniversário de casamento com a apresentadora Rebeca Abravanel (41). Ele relembrou uma foto do casamento deles e aproveitou para contar sobre os aprendizados da vida a dois.

"3 anos!! 3 anos de muitas coisas, amadurecimentos , crescimentos e muito amor. Simplicidade, humildade e muito amor. Ciclos de aprendizados que nós tornaram dois casais apaixonados com os mínimos detalhes. Casamento é incrível, unir quer uma entrega em todos os sentidos de ambas as partes. Ser humildes para saber quando erramos ou quando reconhecer que o outro fez uma coisa linda. Isso tenho aprendido com você meu amor", afirmou.

Então, Pato relembrou o início do relacionamento deles e declarou o seu amor. "De apenas uma foto na Suécia, de um encontro inesperado em um restaurante , uma mensagem perguntando se tinha açúcar, um convite para sair tomar café , que no final das contas o café , se tornou boas risadas e depois resto fica com a foto que eu postei. Te amo meu amor! Você é simplesmente linda. 3 anos ao seu lado? Hummm. Não vejo a hora de viver mais e mais ao seu lado! Deus é incrível!", escreveu.

Reação de Alexandre Pato ao ver o sogro, Silvio Santos, pela primeira vez

Alexandre Pato contou que viu o sogro pela primeira vez pessoalmente quando foi levar a namorada em casa, e que teve uma reação inusitada. Ele viu o sogro de longe na rua da casa dele e se recusou a estacionar o carro na frente da casa dele. O atleta virou em outra rua do condomínio e esperou o apresentador entrar em casa para levar a amada até a porta.

“Eu estava saindo com a Rê e ela falou assim: amor, me leva até em casa? Mas eu vou na casa dos meus pais'. Eu falei: 'tudo bem. Vamos lá'. Eu tô de carro e eu falei: 'é aqui?'. E ela: 'não, pode ir indo'. Eu estava supernervoso, né? Mas eu não ia entrar na casa. Eu estou indo e vejo um movimento na rua. Aquele cara com uma roupa toda colorida, caminhando, cumprimentando as pessoas, conversando. Eu virei o carro e não entrei na rua”, disse ele em conversa no podcast Fala, Brasólho!, de Fred.

E completou: “Eu falei: 'eu vou te deixar depois, vê onde ele está'. Ela falou assim: 'amor, desculpa, mas é que meu pai nunca sai na rua, é incrível que ele está ali'. Eu tomei um susto, cara. Eu não conhecia a família ainda e eu estava indo com a Rê. Ela ligou lá: 'o papai tá aí fora ainda?'. E eles: 'não, pode vim'. Aí eu deixei ela e fui embora”.