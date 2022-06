Alexandre Pato revela reação ao ver o sogro, Silvio Santos, pela primeira vez

Alexandre Pato teve atitude inesperada ao ver o sogro, Silvio Santos, pessoalmente após o início do namoro com Rebeca Abravanel: 'Eu tomei um susto'

O jogador de futebol Alexandre Pato (32) abriu o jogo ao relembrou como foi a primeira vez que viu o sogro, Silvio Santos (91), pela primeira vez após começar a namorar com Rebeca Abravanel (41). Ele contou que o momento aconteceu quando foi levá-la em casa, e que teve uma reação inusitada.

Alexandre Pato viu o sogro de longe na rua e se recusou a estacionar o carro na frente da casa dele. O atleta virou em outra rua do condomínio e esperou o apresentador entrar em casa para levar a amada até a porta.

“Eu estava saindo com a Rê e ela falou assim: amor, me leva até em casa? Mas eu vou na casa dos meus pais'. Eu falei: 'tudo bem. Vamos lá'. Eu tô de carro e eu falei: 'é aqui?'. E ela: 'não, pode ir indo'. Eu estava supernervoso, né? Mas eu não ia entrar na casa. Eu estou indo e vejo um movimento na rua. Aquele cara com uma roupa toda colorida, caminhando, cumprimentando as pessoas, conversando. Eu virei o carro e não entrei na rua”, disse ele em conversa no podcast Fala, Brasólho!, de Fred.

E completou: “Eu falei: 'eu vou te deixar depois, vê onde ele está'. Ela falou assim: 'amor, desculpa, mas é que meu pai nunca sai na rua, é incrível que ele está ali'. Eu tomei um susto, cara. Eu não conhecia a família ainda e eu estava indo com a Rê. Ela ligou lá: 'o papai tá aí fora ainda?'. E eles: 'não, pode vim'. Aí eu deixei ela e fui embora”.

Também no podcast, Alexandre Pato contou uma história de quando ainda estava no começo do relacionamento com a amada. O atleta revelou que foi alvo de uma "pegadinha" do cunhado, Fábio Faria (44), marido de Patrícia Abravanel (44), em relação aos gostos do sogro: "O Fábio me falou ‘ei Alê, o sogrão não gosta de tatuagem não'", disse ele.

Para não desagradar Silvio, Pato ficou mais de 3 meses usando blusas de mangas longas para esconder suas tatuagens: "Eu era muito envergonhado. Mas hoje não, hoje eu sou o mais querido", seguiu ele, brincando.