Projota mostra ultrassom do filho e se declara para a esposa: ''Me sinto abençoado todos os dias''

Cantor Projota, que participou do BBB 21, celebra aniversário da mulher, Tamy Contro, que está grávida do segundo bebê do casal

O cantor Projota (36), que participou do BBB 21, usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, para parabenizar a esposa, Tamy Contro, que está completando mais um ano de vida!

Casado com a influenciadora desde maio de 2019, o rapper compartilhou registros da mulher exibindo a barriguinha de gravidez e mostrou ultrassom do bebê do casal ao celebrar o aniversário da amada no Instagram.

Em novembro, os dois anunciaram que estão esperando o segundo bebê. Pais de Marieva, de dois anos de idade, desta vez, é um menino, que se chamará Otto.

"Feliz aniversário pro meu amor, que enche minha vida de motivos e de sonhos. Que se transforma todos os anos e me surpreende com a capacidade de ser incrível. Que me deu o maior presente que eu poderia receber, com seus cachinhos e seus olhos azuis. E que me fez imaginar como será o segundo presente de Deus na nossa vida", iniciou ele.

"Obs: passem lado pra ver que o nariz é meu de novo hahaha É com a certeza de todo meu coração que declaro meu amor a você nesse dia. Me sinto abençoado por Deus por todos dias que passo ao seu lado. Estamos aqui na sala comendo pão e toddynho esperando você acordar pra encher você de carinho e te fazer se sentir amada. Quero estar aqui pra sempre comemorando essa data, mas ano que vem vai ter mais um serzinho aqui na sala te esperando. 11:11 te amo", declarou ainda.

Confira a homenagem de Projota para a esposa, Tamy Contro:

Mulher de Projota exibe barriguinha de gestante na piscina

Recentemente, Tamy Contro roubou a cena na web! À espera do segundo filho com o rapper Projota, a influenciadora exibiu a barriguinha de grávida enquanto aproveitava o dia ensolarado à beira da piscina.

Para entrar no clima da copa, Tamy se destacou em suas redes sociais ao surgir com um biquíni verde e amarelo com destaque para a bandeira do Brasil.

