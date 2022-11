De biquíni, mulher de Projota exibe a barriguinha de grávida na piscina

No último sábado, 26, Tamy Contro e Projota anunciaram que estão à espera do segundo filho

Na tarde desta segunda-feira, 28, Tamy Contro (28) roubou a cena na web! A espera do segundo filho com o RapperProjota (36), a influenciadora exibiu a barriguinha de grávida enquanto aproveitava o dia ensolarado à beira da piscina.

Para entrar no clima da copa, Tamy se destacou em suas redes sociais ao surgir com um biquíni verde e amarelo com destaque para a bandeira do brasil.

Recentemente, o casal anunciou na web que terá o segundo filho em breve. Em um post feito no Instagram, os dois compartilharam fotos da família com o teste de gravidez, e anunciaram que estão à espera de um menino, que se chamará Otto.

"Estamos grávidos!! Com muita alegria a gente vem compartilhar com vocês que Marieva foi promovida a irmã mais velha, e nosso Otto já está a caminho", escreveram na legenda da postagem.

Vale lembrar que o casal já são pais de Marieva, de dois anos.

VEJA OS REGISTROS DE TAMY CONTRO:

Foto: Reprodução / Instagram