Projota e Tamy Contro anunciam que serão pais pela segunda vez; saiba o sexo e o nome do bebê

Nas redes sociais, Projota e Tamy Contro anunciaram que estão à espera do segundo filho

A família aumentou! Projota (36) e Tamy Contro anunciaram neste sábado, 26, que estão à espera do segundo filho. O casal já são pais de Marieva, que está com dois anos.

No Instagram, os dois compartilharam fotos da família com o teste de gravidez, e anunciaram o sexo e o nome do bebê. Eles terão um menino, que se chamará Otto.

"Estamos grávidos!! Com muita alegria a gente vem compartilhar com vocês que Marieva foi promovida a irmã mais velha, e nosso Otto já está a caminho", escreveram na legenda da publicação. Nas imagens, aliás, já é possível ver a barriguinha de Tamy.

Os seguidores parabenizaram o casal "Aaaaa que alegria! Deus abençoe muito, muito sua família!", disse a influenciadora digital Lorena Carvalho. "Meu Deus, parabéns", comentou Viih Tube. "Parabéns! Muito amor para a família de vocês", desejou uma seguidora.

Confira o anúncio do segundo filho de Projota e Tamy Contro:

