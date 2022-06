Priscilla Alcântara relembra sua festa de aniversário em que celebrou seus 26 anos

A cantora Priscilla Alcântara compartilhou imagens do seu aniversário de 26 anos que aconteceu no último dia 19

Nesta quarta-feira, 29, Priscilla Alcântara relembrou seu aniversário de 26 anos que aconteceu no último dia 19.

“Meu aniversário foi tão legal que eu esqueci de mostrar como foi legal. Na verdade eu não tinha nem sinal porque estava no meio do mato. Mas tá aí meu post de aniversário atrasado. Igual eu dando parabéns pros outros. Sempre atrasado. Então se você não me deu parabéns dia 19, pode dar agora que tá tudo bem. Fiz 26”, contou a cantora na legenda.

A apresentadora apareceu nas 10 imagens publicadas com um moletom preto com a frase “Não Fale Comigo” estampada.

Recentemente, Priscilla lançou a canção “Você aprendeu a amar?” em parceria com o rapper Emicida. A cantora também foi confirmada como apresentadora da nova temporada do programa TVZ.

