Priscilla Alcantara será a nova apresentadora do programa TVZ

A cantora Priscilla Alcantara irá apresentar a nova temporada do programa TVZ no canal Multishow

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 17h12

Depois de ter Gloria Groove (27) e Pedro Sampaio (24) como apresentadores, a nova temporada do programa TVZ será apresentada por Priscilla Alcantara (26).

Como convidadas na nova temporada do programa do canal Multishow, a dona do hit Você É Um Perigo irá receber Duda Beat (34), Lexa (27) e Carol Biazin (25).

“Eu tô muito feliz, vai ter muita novidade, muita música boa para vocês”, disse a cantora para a CARAS Digital.

Entre os quadros do programa estão o Karaokê da Pri e a Rádio Nostalgia. No Karaokê, Priscilla irá performar uma canção para o convidado que terá que adivinhar o nome do artista e da música que está sendo cantada. E na Rádio Nostalgia, Priscilla irá performar canções icônicas de diversos artistas ao longo das décadas.

Priscilla já participou este ano do TVZ quando foi convidada para a temporada apresentada por Gloria Groove. Priscilla participa com Gloria da música Sobrevivi, última faixa do álbum Lady Leste da drag queen.

A nova temporada do TVZ apresentada pela vencedora do The Masked Singer Brasil estreia no dia 4 de julho e nesta quinta-feira, 23, a cantora se juntará ao atual apresentador do programa, Pedro Sampaio, para falar mais sobre a novidade.

E tem mais novidade! Neste dia 23, Priscilla irá lançar sua nova música intitulada “Você aprendeu a amar?” com a participação do rapper Emicida (36).