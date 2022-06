Ao divulgar sua nova música, Priscilla Alcântara mostra tatuagem em lugar inusitado

Corajosa! Internautas se surpreendem com o lugar inusitado de tatuagem em Priscilla Alcântara

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 11h13

Mais uma vez, o nome de Priscilla Alcântara (26) viralizou por causa de suas tatuagens! Recentemente, ela foi criticada pela nova arte que fez em sua barriga.

Porém, nesta terça-feira, 21, o motivo foi outro. Ao divulgar sua nova música com Emicida (36), a cantora mostrou uma tattoo que tem.

Em seu Instagram, ela publicou um registro feito por Alli Zao no qual apareceu mostrando a parte de dentro de seu lábio, onde é possível encontrar a palavra ‘amar’ tatuada.

“Eu já vi tanta gente que dizia saber amar, passando reto por quem só queria amor. A incoerência da fé que diz ‘deus é amor’ e esconde esse deus em nome do ‘temor’”, escreveu na legenda, além de acrescentar a hashtag ‘Você Aprendeu A Amar’, que é o nome do hit.

Os seguidores ficaram impressionados com a tatuagem. “Deve ter doído”, “Priscilla do céu!”, “arte, conceito e aclamação”, “icônica”, “você nunca decepciona”, “lendária” e “estamos com você”, disseram alguns fãs.

Diversos internautas também criticaram a apresentadora. “Pra que tatuar a boca?”, “por que deus com minúsculo?”, “qual seu deus?”, “deus não é amor, Deus sim” e “Deus é com letra maiúscula, minúsculo é você perto dele”, falaram.

Veja a tatuagem que Priscilla Alcântara fez em seu lábio: