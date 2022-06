Priscilla Alcântara se declara após participação no Encontro com Fátima Bernardes

No Encontro, Priscilla Alcântara compartilha registros com Fátima Bernardes

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 15h05

Priscilla Alcântara (26) foi a ilustre convidada do Encontro com Fátima Bernardes (59) desta quarta-feira, 29.

Após a participação, a cantora usou seu Instagram para mostrar um pouco dos bastidores e aproveitou para se declarar para a apresentadora, que está de saída do programa.

Ela publicou uma sequência de seis registros da edição: uma foto com a veterana, uma de seu look, dois vídeos nos quais apareceu cantando, um registro com a banda e mais um clique ao lado da namorada de Túlio Gadêlha (34).

“Que delícia fazer parte desse seu momento, Fátima Bernardes! Sigo te acompanhando e admirando muito! Muita vida, amor, saúde e música pra gente, sempre”, desejou a ex-Bom Dia & Cia na legenda.

Os internautas lotaram a dupla de elogios. “Maravilhosas”, disse Maísa (20). “Perdi tudo”, “aff, eu amo tanto”, “icônicas”, “o salto combinando”, “fadas” e “apaixonei” disseram alguns fãs nos comentários do post.

Veja os registros de Priscilla Alcântara nos bastidores do Encontro com Fátima Bernardes: