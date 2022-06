Fátima Bernardes abre o jogo sobre motivos para sair do Encontro

Fátima Bernardes cita o namorado, os filhos e a sua saúde ao falar da saída do programa Encontro: 'Agora queria algo diferente'

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 13h09

A apresentadora Fátima Bernardes (59) abriu o coração ao falar sobre os motivos que a levaram a decidir sair do programa Encontro após 10 anos comandando a atração. Em uma conversa com Ana Maria Braga (73) na manhã desta terça-feira, 28, ela contou que o seu namoro com o político Túlio Gadelha (34), os filhos trigêmeos e a sua saúde foram motivos que ela levou em consideração ao pensar na mudança na vida profissional.

Ana Maria Braga perguntou se o namoro à distância foi um dos motivos para ela sair do Encontro, já que Fátima mora no Rio de Janeiro e Túlio se divide entre Brasília e Recife. "Foram várias coisas. Namorar à distância tem que ter muita maturidade. A gente tem que ter confiança, ficar bem, feliz, senão vive infernizando a vida do outro. A gente tem muita tranquilidade quando está longe para viver os caminhos necessários e aproveita cada minuto quando estamos juntos", disse ela, e completou: "Queria tanto que esse país fosse menor. Sonhava descobrir um amor, não precisava ser do Rio, mas esqueci de dizer que tinha que ser perto. Adoro Recife, mas é uma distância e a gente quer poder estar mais junto, mas essa não foi a única motivação não".

Fátima Bernardes fala sobre os filhos trigêmeos

Então, a apresentadora contou que quer ter mais tempo para visitar os filhos que moram fora do Brasil. "Além dessa companhia, parceria com ele, desse amor tão bonito e inesperado na minha vida, tem os amores mais antigos, de 24 anos, meus filhos, que dois estão indo viver na França. Além disso tive a questão do câncer que me fez refletir sobre muita coisa, achei que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tive medo de chegar um momento de dizer: 'quando é que vou destinar um tempo para mim? Meu filho esta há dois anos lá e só fui uma vez. Não tive tempo, agora está indo a Laura, dá uma certa agonia de estar responsavelmente presa no dia a dia", declarou.

Fátima Bernardes ainda contou que repensou sua rotina após ter câncer no útero e isso fez com que ela revisitasse suas prioridades. "Quando você tem dor de garganta, tem que explicar para um Brasil inteiro. As duas cirurgias em 10 meses, do ombro e do câncer, fizeram uma bagunça aqui para eu me organizar agora", disse ela, e completou: "Trabalho desde os 16 anos com dança, emendei no jornalismo, anos muito intensos. 10 anos de programa e 25 de jornalismo, foi uma dedicação imensa necessária e apaixonante que conciliei com minha vida. Agora queria algo diferente".

Fátima Bernardes ficará no programa Encontro até sexta-feira, 1 de julho. Na semana seguinte, Patricia Poeta (45) e Manoel Soares (43) já vão assumir a atração.