Nos EUA, Zilu Camargo celebra aniversário de Simone Mendes

Zilu Camargo compartilhou registro de encontro com Simone Mendes fora do Brasil e comemorou o aniversário da cantora

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 08h21

Nos EUA para fazer show, a cantora Simone Mendes (38) acabou encontrando a empresária Zilu Camargo (63) por lá.

Nesta quarta-feira, 25, dia do aniversário da coleguinha, a mãe de Wanessa Camargo (39) publicou uma foto do encontro com a artista e celebrou mais um ano de vida dela, exaltando todo o seu talento musical.

"Ontem foi o niver da minha amiga linda e que tem uma voz abençoada, canta muito esse garota", disse ela sobre Simone Mendes.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o registro das famosas nos EUA. "Duas gatas", falaram. "As poderosas", falaram outros.

Simone Mendes ganha presente milionário de Simaria

No território norte-americano para fazerem shows, Simone e Simaria (39) não deixaram de comemorar o aniversário da mais nova da dupla fora do Brasil. Surpreendendo a irmã, Simaria deu um presente a ela de mais de R$ 17 mil.