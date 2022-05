Simaria dá presente de R$ 17 mil para Simone

Simaria surpreende ao dar presente de marca de luxo para a irmã, Simone, que fez aniversário nesta semana

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 10h48

A cantora Simaria (39) mostrou que não economiza na hora de presentear quem ama! Na última terça-feira, 24, a irmã dela, a cantora Simone, completou 38 anos de idade e organizou uma festa para os amigos e familiares. Na celebração, ela foi surpreendida com um presentão de luxo da irmã.

Simaria levou uma mala da grife Louis Vuitton para a irmã. O item é vendido no Brasil pelo valor de R$ 17.100 no site oficial da marca.

Nos stories do Instagram, Simone demonstrou toda a sua alegria com o presente especial. “Gente, vocês lembram que a Simaria pegou no meu pé por causa da mala, né? Vocês não estão entendendo o que ela fez no meu aniversário! Olha o que a Simaria me deu de aniversário!”, disse ela.

Então, Simaria brincou: “Ela merece! Uma cantora fina, multimilionária! [risos]”. E Simone agradeceu bastante. “Eu amei! Eu estou emocionada! Eu ganhei essa mala riquíssima! Eu economizei, eu ganhei uma mala! Estou feliz”, declarou.

Homenagem de Simaria para Simone

Mais cedo, Simaria fez uma homenagem para a irmã no Instagram ao postar uma foto das duas juntas. “Parabéns minha princesa. Te amo do tamanho do universo e te desejo toda a felicidade do planeta, minha irmã amada”, contou.