Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam passado a Páscoa juntos, diz colunista

O reencontro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella seria o motivo do término do casamento da cantora, segundo Leo Dias

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 13h08

A cantora Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam passado a Páscoa juntos!

Segundo a coluna de Leo Dias, o reencontro dos artistas teria sido o motivo do fim do casamento da filha de Zezé Di Camargo (59).

De acordo informações do jornalista, Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam almoçado com amigos no restaurante Mandala, durante a viagem que ela fez para a Chapada dos Veadeiros.

Ex-namorados da década de 2000, os dois estavam na mesma mesa e a cantora pediu para não tirarem foto dele. Abordada por dois fãs, ela declarou estar em um momento em "off", mais desconectada, e que por isso não se sentia à vontade para fazer os registros.

Ainda segundo Leo Dias, durante o reencontro eles ainda teriam visitado o Complexo dos Macaquinhos, local conhecido da região.

O fim do casamento de Wanessa Camargo

Na última segunda-feira, 2, Wanessa Camargo anunciou o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

Os dois ficaram casados durante 17 anos e da união tiveram dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco(7).